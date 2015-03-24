На месте крушения A320 во Франции нашли первый "черный ящик" - СМИ

Французские спасатели обнаружили первый бортовой самописец разбившегося на юго-востоке страны немецкого лайнера А320, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на депутата Национального собрания (нижняя палата парламента) от департамента Альпы Верхнего Прованса Кристофа Кастане, сообщает РИА Новости.

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"Один из "черных ящиков" самолета был найден", — сказал депутат, который находится в районе катастрофы.

Как сообщал УНИАН, Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп.

В катастрофе, по последним данным, погибли 150 человек. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.