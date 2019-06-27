Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе

Председатель суда Михай Поалелунжь подал в отставку еще 20 июня.

Конституционный суд Молдовы в среду, 26 июня, подал в отставку в полном составе.

Как сообщает Европейская правда, об этом решении сообщила пресс-служба суда.

Административные обязанности главы суда будет выполнять судья Вячеслав Запорожан, пока не изберут нового председателя.

"Властям будет сообщено о прекращении полномочий судей и вакантных местах в Конституционном суде, чтобы компетентные органы могли выбрать кандидатов", - сообщает пресс-служба.

Председатель суда Михай Поалелунжь подал в отставку еще 20 июня.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялись утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречану, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство Молдовы возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией президент Игорь Додон.

В Конституционном суде Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В свою очередь парламент принял декларацию "О захваченном государстве". В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В декларации также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и председателя Национального центра по борьбе с коррупцией.

В то же время лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что пророссийская партия социалистов Молдовы и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

9 июня КС Молдовы отстранил Додона от должности президента и назначил исполняющим обязанности президента бывшего премьера Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

14 июня старое правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа ушло в отставку.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. По их итогам ПСРМ получила 35 мандатов из 101 места в парламенте, правящая Демпартия Молдавии - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM ("Сегодня") - 26 мандатов.