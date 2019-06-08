Правительство Молдовы возглавила Майя Санду. Также депутаты молдавского парламента избрали спикером лидера Партии социалистов Зинаиду Гречаную.

Парламент Молдовы признал ее "захваченным государством" и сформировал новое правительство.

Утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге прошли сегодня на экстренном заседании парламента, сообщает Newsmaker.md.

Правительство Молдовы возглавила Майя Санду. Ее кандидатуру предложил президент Игорь Додон.

Перед этим депутаты молдавского парламента избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречаную, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий.

Ранее сегодня Конституционный суд страны объявил незаконными действия депутатов. В КС заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

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В связи с этим парламент принял декларацию "О захваченном государстве". В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду. В декларации также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

В то же время лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что партия социалистов и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

На заседании парламента присутствуют представители дипломатического корпуса, в том числе, глава миссии ЕС в Молдове, посол России, представители посольства США и Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля.

По их итогам ПСРМ получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, правящая Демократическая партия Молдовы - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") - 26 мандатов.