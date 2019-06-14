Старое правительство в Молдове согласилось уйти в отставку

Демпартия отказывается от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.

Правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа уходит в отставку.

Как сообщает Newsmaker, об этом заявил на брифинге по итогам Национального политического совета Демократической партии Молдовы заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь.

"С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что ДПМ не держится за власть", - заявил он.

Чеботарь подчеркнул, что это не решит проблему блокирования работы госструктур, и ее придется решать "биному ПСРМ-ACUM". Тем не менее Чеботарь подчеркнул, что правительство под руководством Майи Санду - незаконно "до тех пор, пока есть решения действующего Конституционного суда", и госструктуры не могут на законных основаниях выполнять его решения.

Поэтому, как заявил Чеботарь, Демпартия не отказывается от идеи досрочных выборов и считает их единственным выходом в сложившейся ситуации. "Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - заявил он.

Также руководство партии призывает сторонников сохранять спокойствие, чтоб не допустить столкновений. Он призвал их поддержать ДПМ и доверять решениям партии.

Читайте такжеДодон заявил, что отменил решение о роспуске парламента Молдавии и назначении досрочных выборов

Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялись утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречану, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство Молдовы возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией президент Игорь Додон.

В Конституционном суде Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В свою очередь парламент принял декларацию "О захваченном государстве". В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В декларации также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и председателя Национального центра по борьбе с коррупцией.

В то же время лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что пророссийская партия социалистов Молдовы и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

9 июня КС Молдовы отстранил Додона от должности президента и назначил исполняющим обязанности президента бывшего премьера Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан заявили, что в Евросоюзе признают законным новое правительство Молдовы и готовы с ним сотрудничать.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. По их итогам ПСРМ получила 35 мандатов из 101 места в парламенте, правящая Демпартия Молдавии - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM ("Сегодня") - 26 мандатов.