Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов, на которых победила пророссийская партия

Из-за политических разногласий между партиями пока не ясно, удастся ли какой-либо из политсил сформировать правительство.

Конституционный суд Молдовы официально утвердил результаты парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля.

Также суд утвердил мандаты депутатов, избранных и по партийным спискам, и в одномандатных мажоритарных округах, пишет Радио Свобода.

Также после многочасового рассмотрения Конституционный суд отклонил жалобы избирательного блока Acum ("Сейчас"), который добивался отмены результатов голосования в нескольких одномандатных округах, в частности в двух, созданных специально для жителей Приднестровья.

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Таким образом, в новом парламенте Молдовы будут представлены пророссийская левацкая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия противоречивого олигарха Влада Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия «Шор» еще одного противоречивого предпринимателя и политика Илана Шора (7) и еще три независимых депутаты (всего 101).

Из-за политических разногласий между партиями пока не ясно, удастся ли какой-либо из политсил сформировать правительство - неудача может повлечь за собой необходимость новых досрочных выборов.