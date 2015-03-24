Прокуратура Марселя начала расследование авиакатастрофы Airbus А320

Об этом сообщают французские СМИ, передают РИА Новости.

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Кроме этого, авиастроительная компания Airbus сообщила о начале собственного расследования крушения пассажирского самолета.

"Мы собираем сейчас всю доступную информацию о самолете, о сроке и истории его эксплуатации. Речь идет об очень распространенном аппарате", - отмечают в Airbus, воздерживаясь от более подробных комментариев.