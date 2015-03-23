В консульстве Украины в Новосибирске не располагают данными о смерти Януковича-младшего
Консульство Украины в Новосибирске не располагает какими-либо сведениями о судьбе сына экс-президента Украины Виктора Януковича, который, по сообщениям СМИ, погиб на Байкале в пятницу.
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы не располагаем какими-либо сведениями, информация проверяется", - сказал собеседник агентства, посоветовав обратиться к российской стороне.
Ранее в МЧС России опровергли информацию о гибели сына Виктора Януковича.
Представитель МЧС заявил, что у мыса Хобой 20 марта действительно провалился под лед микроавтобус с шестью пассажирами. Погиб водитель микроавтобуса, пассажиров удалось спасти. Человека по фамилии Янукович среди находившихся в нем не было, подчеркнул собеседник агентства.
Читайте такжеВ России на Байкале погиб Янукович-младший22 марта спикер украинского МИД Евгений Перебыйнис сообщил журналистам, что в Киеве ожидают от Российской Федерации официальных данных о судьбе сына экс-президента Украины Виктора Януковича.
"У нас нет официальной информации, мы отправили запрос российской стороне, а также в наше генеральное консульство в Новосибирске", - сказал дипломат.
Вчера о гибели Виктора Януковича-младшего сообщил экс-регионал Нестор Шуфрич.
Позже о подробностях гибели Януковича со ссылкой на собственный источник сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.