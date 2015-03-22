Геращенко подтвердил гибель Януковича-младшего

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

«Виктор Янукович-младший, действительно сегодня трагически погиб, провалившись под лед. Желая проехаться по поверхности замершего озера и пощекотать, таким образом нервы, Виктор младший, управляя микроавтобусом Фольксваген Multivan, наехал на не видимую под снегом границу между старым и новым льдом. Машина начала проваливаться под лед, завалившись на бок на сторону водителя», - написал депутат.

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"Пятеро бывших с Виктором младшим пассажиров успели выбраться из машины. Из них четверо даже не замочили ног. Пятого уже вытаскивали из полыньи. По словам очевидцев трагедии с которыми говорил мой источник, Виктор заехал на лед пристегнутым ремнем и когда машина накренилась на сторону водителя, потерял драгоценные секунды на то чтоб отстегнуться. В то же время водительская дверь уже не могла быть открыта, так как оказалась придавленной между микроавтобусом и льдом", - добавил он.

Ссылаясь на собственный источник Геращенко сообщил, что через несколько часов тело Виктора Януковича всплыло на поверхность полыньи, что, "судя по всему говорит о том, что он смог отстегнуться и покинуть микроавтобус, когда он шел ко дну, но ему не хватило воздуха для того, чтобы выбраться на поверхность".