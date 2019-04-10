В аэропорту столицы Албании вооруженные преступники украли несколько миллионов евро из самолета

Грабители напали на самолет сразу после посадки пассажиров.

В аэропорту Тираны, столицы Албании вооруженные преступники похитили несколько миллионов евро из самолета Austrian Airlines, который должен был улететь в Вену.

Во время перестрелки с полицейскими один грабитель был убит, сообщает ТСН со ссылкой на агентство APA.

Известно о том, что преступники проникли на взлетно-посадочную полосу на фургоне через пожарный въезд.

Грабители в военной форме угрожали сотрудникам аэропорта во время погрузки багажа. Во время бегства из аэропорта они устроили перестрелку с полицией. В результате одного из грабителей застрелили. Позже у него нашли автомат, гранаты и несколько магазинов с патронами.

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Пресс-секретарь Austrian Airlines Тана Грубер сообщила, что грабители напали на самолет сразу после посадки пассажиров. По разным данным речь идет о краже от двух до десяти миллионов.

Свидетели утверждают, что преступников было трое. Они подошли к багажному отделению самолета, пригрозив оружием, заставили работников лечь на землю и украли из отделения деньги.

Агентство сообщает, что иностранные компании регулярно пользуются услугами обычных авиаперевозчиков, чтобы переправить финансовые средства из Албании в Вену. Подобные ограбления также происходили до этого.

Ранее УНИАН сообщал, что в Италии преступники ограбили инкассаторов с помощью экскаваторов.