В Италии преступники ограбили инкассаторов с помощью экскаваторов

Запугав охранников выстрелами в воздух, злоумышленники подогнали к фургону два экскаватора и ковшами вскрыли машину, как консервную банку.

Итальянская полиция разыскивает грабителей, похитивших более двух миллионов евро из бронированного инкассаторского фургона в регионе Апулия, на юге страны.

Банда из четырех человек заблокировала фургон с помощью двух грузовиков прямо на шоссе вблизи города Бари, передает "Русская служба ВВС".

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Запугав охранников выстрелами в воздух, злоумышленники подогнали к фургону два экскаватора и ковшами вскрыли машину, как консервную банку.

Трое охранников, находившихся внутри инкассаторского автомобиля, не пострадали, однако пережили тяжелое потрясение.

Грабители в масках и с автоматическим оружием скрылись с места преступления на двух автомобилях. Они подожгли грузовики и бросили на месте преступления экскаваторы.

Инкассаторы перевозили деньги для выплаты пенсий в городке Матера.

Ранее в Лондоне воры вынесли из магазина украшения на $2,3 миллиона через дыру в стене.