В НАТО отреагировали на отставку главы Пентагона
НАТО поблагодарило министра обороны США Джима Мэттиса за вклад в поддержание альянса и готово тесно сотрудничать с его преемником.
Об этом заявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску, сообщает Reuters.
"Госсекретарь Маттис внес ключевой вклад в поддержание сил НАТО и его готовность справляться с серьезными вызовами безопасности, с которыми мы сталкиваемся, обеспечивая при этом более справедливый раздел финансирования в нашем альянсе", - сказала Лунгеску.
Читайте такжеТрамп заявил об отставке главы Пентагона
"Его широко уважают как солдата и дипломата. Генеральный секретарь будет продолжать тесно сотрудничать с секретарем Мэттисом до конца его срока полномочий, и он рассчитывает на тесное сотрудничество со его преемником", - добавил она.
Напомним, Мэттис уйдет в отставку в конце февраля следующего года на фоне разногласий с Дональдом Трампом относительно его внешнеполитических решений.
Новость о предстоящей отставке Мэттиса последовала после того, как Белый дом объявил о выводе войск из Сирии и появились сообщения об аналогичных шагах по Афганистану. Оба решения должностные лица Пентагона и Госдепартамента США встретили с оппозицией.