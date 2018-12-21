В НАТО отреагировали на отставку главы Пентагона

Напомним, Мэттис уйдет в отставку в конце февраля следующего года.

НАТО поблагодарило министра обороны США Джима Мэттиса за вклад в поддержание альянса и готово тесно сотрудничать с его преемником.

Об этом заявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску, сообщает Reuters.

"Госсекретарь Маттис внес ключевой вклад в поддержание сил НАТО и его готовность справляться с серьезными вызовами безопасности, с которыми мы сталкиваемся, обеспечивая при этом более справедливый раздел финансирования в нашем альянсе", - сказала Лунгеску.

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"Его широко уважают как солдата и дипломата. Генеральный секретарь будет продолжать тесно сотрудничать с секретарем Мэттисом до конца его срока полномочий, и он рассчитывает на тесное сотрудничество со его преемником", - добавил она.

Напомним, Мэттис уйдет в отставку в конце февраля следующего года на фоне разногласий с Дональдом Трампом относительно его внешнеполитических решений.

Новость о предстоящей отставке Мэттиса последовала после того, как Белый дом объявил о выводе войск из Сирии и появились сообщения об аналогичных шагах по Афганистану. Оба решения должностные лица Пентагона и Госдепартамента США встретили с оппозицией.