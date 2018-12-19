Трамп приказал вывести войска США из Сирии

По мнению американского президента, армия его страны уже «победила ИГИЛ».

Президент США Дональд Трамп отдал приказ полностью вывести войска США из Сирии. Американские Вооруженные силы работают над тем, чтобы быстро выполнить это распоряжение главнокомандующего.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника. Однако, эту информацию подтвердил и сам Трамп на странице в Twitter.

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«Мы победили ИГИЛ в Сирии. А это была единственная причина присутствия там во время президентства Трампа», - написал американский лидер в социальной сети.

Вывод войск из Сирии будет резким разворотом в американской политике, после которого отряды курдов останутся на милость армии Турции. Хотя до этого времени Вашингтон поддерживал курдские отряды, которые в Анкаре называют «террористическими». Еще на прошлой неделе в Белом доме обсуждали идею о том, что «Исламское государство» уже разбито. Однако, американское присутствие еще будет продолжаться.