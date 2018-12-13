Спиритический секс: в Бразилии более 200 женщин обвинили "знахаря" в изнасиловании

"Целитель" отводил женщин в отдельное помещение и совершал действия сексуального характера.

Прокуратура бразильского штата Гояс ходатайствовала 12 декабря об аресте "знахаря" Жоана ди Фариа, которого более 200 женщин обвинили в домогательствах и изнасилованиях во время спиритических сеансов.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал Globo.

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Популярный в Бразилии и за ее пределами "медиум" Жоан ди Фариа известен также под псевдонимом Жоан ди Деус. Первое заявление на "знахаря" подала гражданка Нидерландов, в конце прошлой недели к ней присоединились еще 10 женщин, после чего количество обращений резко возросло более чем до 200.

Пострадавшие женщины заявляют, что во время спиритических сеансов "целитель" отводил их в отдельное помещение и совершал действия сексуального характера, вплоть до изнасилований. Решение о помещении ди Фариа в тюрьму должен принять суд, однако сам он заявляет о своей полной невиновности.