Захват украинских моряков: в ЕС готовят помощь Киеву, но новые санкции против РФ не будут вводить - СМИ

Один из немецких дипломатов подтвердил, что в Евросоюзе отсутствует консенсус по введению новых санкций против России за действия в Азовском море.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе предложат помощь украинским регионам, пострадавшим от действий России в Азовском море, но новые санкции против России не будут введены.

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Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на проект выводов саммита, который открывается в четверг.

По данным издания, в проекте не упоминается о рассмотрении дальнейших санкций против России из-за отсутствия согласия между государствами-членами.

Дипломаты рассчитывают на продолжение существующих санкций, но не достигнут консенсуса по увеличению давления, к которому призывает ряд стран, передает "Европейская правда".

Один из немецких дипломатов подтвердил, что в Евросоюзе отсутствует консенсус по введению новых санкций против России за действия в Азовском море.

В то же время ЕС готовит предложение по финансовым и других мерам, направленным на помощь районам Восточной Украины, которые испытывают негативный эффект из-за того, что Россия мешает свободному судоходству в Азовском море.

"ЕС готов принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки в пользу пострадавших регионов Украины", - говорится в выводах.

Напомним, Украина предлагает ЕС ввести персональные санкции против российских военных, участвовавших в актах агрессии против Украины, ограничить возможности российских азовских портов и др.

Всего около десяти государств-членов Евросоюза поддерживают дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива.