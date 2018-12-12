Переговоров больше не будет - Меркель выступила с категорическим заявлением

Тереза Мэй накануне отправилась в страны ЕС, чтобы спасти соглашение о Brexit, которое уже согласовали в Брюсселе, но которое не поддерживают британские депутаты.

Переговоров относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза больше не будет.

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С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель, отказав британскому премьеру Терезе Мэй, которая пытается добиться дополнительных гарантий по соглашению Brexit, сообщает Reuters. "Мы сказали, что дальнейшего пересмотра договора и новых переговоров по Brexit не будет", - заявила Меркель после встречи с Терезой Мэй.

Тереза Мэй накануне отправилась в страны ЕС, чтобы спасти соглашение о Brexit, которое уже согласовали в Брюсселе, но которое не поддерживают британские депутаты. Она уже посетила Нидерланды, где провела переговоры с премьером Марком Рютте, а также встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Теперь Мэй отправилась в Брюссель, где проведет переговоры с руководителями ЕС.

В переговорах с лидерами ЕС Мэй намерена настаивать на необходимости пересмотра соглашения по Brexit, чтобы добиться лучших условий. В свою очередь в Еврокомиссии исключили возможность дальнейших переговоров - там считают достигнутое соглашение "лучшим из возможных". По этому вопросу созывается экстренный саммит ЕС, который состоится 13 декабря.