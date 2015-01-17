Спецслужбы предупреждают о вероятности терактов в Германии - СМИ

Иностранные спецслужбы передали коллегам в ФРГ информацию о вероятности терактов на вокзалах Берлина и Дрездена, сообщает DW со ссылкой на Der Spiegel.

Ситуация серьезная, но для паники оснований нет, уверяет глава немецкого МВД.

Немецкие органы безопасности получили информацию о возможных терактах в Германии на главных железнодорожных вокзалах в Берлине и Дрездене, говорится в материале еженедельника Der Spiegel, вышедшего в субботу, 17 января. Как отмечает издание, несколько иностранных спецслужб передали соответствующие сообщения немецким ведомствам. Эти предупреждения основываются на перехваченном общении джихадистов, которые обсуждали вероятность совершения терактов во время проведения демонстраций движения Pegida, которое выступает против исламизации Запада.

"Мы относимся к этой информации очень серьезно", - цитирует издание неназванного чиновника высокого ранга. По данным Der Spiegel, полиция усилила свое присутствие на вокзалах крупных городов в ФРГ.

Читайте такжеЕвропа должна усилить миграционную политику в отношении исламских стран - опрос УНИАНОдновременно представитель органов безопасности Германии подтвердил агентству Reuters информацию, обнародованную Der Spiegel, а также опасения относительно вероятных терактов.

Однако министерство внутренних дел ФРГ официально не опровергло и не подтвердило распространенную изданием информацию. Ведомство получило после терактов в Париже немало сообщений с разных направлений, все они тщательно изучаются. Один из спикеров министерства заявил, что ведомство не комментирует "невыясненные отдельные обстоятельства дела". "Немецкие органы безопасности делают все, чтобы эффективно защитить население", - заявил в пятницу, 16 января, министр внутренних дел Томас де Мезьер. По его словам, ситуация серьезная, есть основания для беспокойства и предупредительных мероприятий, но нет оснований для паники.