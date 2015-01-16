Полицию Дании предупредили о высокой вероятности терактов
Датская полиция укрепляет меры безопасности после предотвращения террористического заговора в Бельгии.
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы потребовали от всех полицейских участков проверить готовность противостоять подобной атаке, если она будет предпринята", - сказал "Ритсаус бюро" инспектор Национальной полиции Аллан Нюринг.
Пересмотрены планы срочных действий, актуализированы списки телефонов, проверена надежность полицейских участков и других административных зданий. Также были разосланы письма, в которых сотрудникам полиции предложено повысить бдительность, "так как люди в полицейской форме представляют собой приоритетную мишень для террористов".
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Ранее в датской столице прошла манифестация против насилия и радикализма "Мусульмане за мир". Она была организована старейшей в стране мусульманской общиной "Исламс-Ахмадийя" из столичного пригорода Видовре, которая насчитывает 600-700 человек.
Также сегодня ряд датских политиков, деятелей культуры и журналистов, одетых в футболки с надписью "Я - Jyllands-Posten" по аналогии с французскими "Я - Шарли" провели демонстрацию в поддержку одноименной датской газеты. В 2005 году Jyllands-Posten первой напечатала карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвав международный скандал.