Полицию Дании предупредили о высокой вероятности терактов

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы потребовали от всех полицейских участков проверить готовность противостоять подобной атаке, если она будет предпринята", - сказал "Ритсаус бюро" инспектор Национальной полиции Аллан Нюринг.

Пересмотрены планы срочных действий, актуализированы списки телефонов, проверена надежность полицейских участков и других административных зданий. Также были разосланы письма, в которых сотрудникам полиции предложено повысить бдительность, "так как люди в полицейской форме представляют собой приоритетную мишень для террористов".

Читайте такжеСМИ: В Германии опасаются последователей парижских террористов

Ранее в датской столице прошла манифестация против насилия и радикализма "Мусульмане за мир". Она была организована старейшей в стране мусульманской общиной "Исламс-Ахмадийя" из столичного пригорода Видовре, которая насчитывает 600-700 человек.

Также сегодня ряд датских политиков, деятелей культуры и журналистов, одетых в футболки с надписью "Я - Jyllands-Posten" по аналогии с французскими "Я - Шарли" провели демонстрацию в поддержку одноименной датской газеты. В 2005 году Jyllands-Posten первой напечатала карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвав международный скандал.