В Стамбул приезжали химик и токсиколог, чтобы замести следы убийства журналиста - СМИ

Они прибыли в составе группы из 11 человек, которые должны были помогать турецкой стороне в расследовании произошедшего с Хашогги.

Через несколько дней после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги Саудовская Аравия направила в Турцию специалистов, которые должны были замести следы преступления.

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Об этом заявил представитель турецких властей, передает Би-би-си со ссылкой на Sabah. Они прибыли в составе группы из 11 человек, которые должны были помогать турецкой стороне в расследовании произошедшего с Хашогги.

Согласно информации издания, в Стамбул из Эр-Рияда в составе группы прибыли химик и токсиколог. Издание называет их имена - Ахмед Абдулазиз аль-Джонаби и Халед Яхия аль-Захрани.

Турецкая сторона утверждает, что перед ними стояла задача уничтожить следы преступления до того, как в здание саудовского консульства и резиденцию консула пустят турецких следователей.

По данным издания, так называемые чистильщики посещали здание консульства ежедневно с 12 по 17 октября, а тремя днями позже покинули страну.

Новые обвинения Стамбула совпали с днем заседания в Женеве специальной экспертной группы ООН по правам человека, на котором делегация Саудовской Аравии дает объяснения по делу Хашогги. Президент саудовской Комиссии по правам человека Бандар аль-Айбан заверил представителей ООН, что король Салман распорядился провести всестороннее расследование убийства журналиста и отдать виновных в руки правосудия.

Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашогги, известный своими критическими взглядами на политику наследного принца Саудовской Аравии, 2 октября вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле и исчез.

Турецкие власти сразу заговорили о том, что Хашогги, скорее всего, убили в здании дипломатического учреждения. Саудовская сторона настаивала, что журналист покинул консульство в тот же день совершенно невредимым.

По мере того, как появлялись доказательства смерти Хашогги, Эр-Рияд сначала заявил, что он действительно погиб в ходе спонтанной драки с сотрудниками консульства, а затем признал, что убийство было умышленным.

Возглавляющий расследование генеральный прокурор Турции Ирфан Фидан заявил на прошлой неделе, что Хашогги был задушен сразу после того, как вошел в здание. Затем его тело расчленили и избавились от останков, которые до сих пор не обнаружены.