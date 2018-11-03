Приказ об убийстве саудовского журналиста Хашогги поступил "с самого верха" - Эрдоган

Эрдоган указал, что более никто не должен осмеливаться на повторение его стране подобного преступления.

Распоряжение об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле поступило "с самого верха" Саудовской Аравии.

Об этом в пятницу, 2 ноября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает dw.com.

При этом в статье, написанной для Washington Post, Эрдоган заявил, что "ни секунды" не сомневался в том, что указание об уничтожении Хашогги отдал не лично король Сальман. Президент Турции также не стал впрямую обвинять фактического правителя Саудовской Аравии - наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

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Эрдоган указал, что более никто не должен осмеливаться на повторение его стране подобного преступления.

"Мы знаем, что преступник находится среди 18 задержанных в Саудовской Аравии. Мы также знаем, что они прибыли для исполнения распоряжения: убить Хашогги и сбежать", - написал Эрдоган.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным прокуратуры Стамбула, журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии. Также прокуратура подтвердила ранее циркулировавшие в СМИ сообщения, что тело журналиста разрезали на куски и уничтожили. При этом, по данным прокуратуры, убийство проходило по заранее подготовленному плану.