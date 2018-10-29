Лондон знал о готовящемся похищении саудовского журналиста - СМИ

Британская разведка засекла выдвижение группы и просила своих саудовских коллег отменить операцию, однако эта просьба была проигнорирована.

Разведка Великобритании (МИ-6) еще в начале сентября получила информацию, что саудовский журналист Джамаль Хашокджи может быть похищен.

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Об этом пишет The Daily Express со ссылкой на источники. Близкий к журналисту источник рассказал, что за три недели до гибели Джамаль Хашокджи собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене, передает kommersant.

По данным газеты, приказ о похищении Джамаля Хашокджи исходил из «королевского круга», однако информации о причастности к этому делу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана у спецслужб не было, неизвестно, знали ли принц вообще об этой операции.

Первый вариант предполагал, что Джамаль Хашокджи будет похищен и доставлен в Саудовскую Аравию для допроса, пишет The Daily Express. Вместе с тем, «была оставлена открытой дверь» для альтернативных решений, если возникнут проблемы, рассказал источник.

1 октября МИ-6 засекла выдвижение группы и просила своих саудовских коллег отменить операцию, однако эта просьба была проигнорирована, рассказали источники издания.

По словам Тома Уилсона из аналитического центра Генри Джексона, «обманчивый образ, созданный Джамалем Хашокджи скрывает больше, чем показывает». «Хашокджи был «инсайдером саудовского режима, также он был близок к бывшему главе разведки Саудовской Аравии. Он был исламистом, членом радикальной организации “Братья мусульмане” и личным другом главы “Аль-Каиды” Усамы бен Ладена, выражал сочувствие его джихаду в Афганистане», - напомнил Уилсон.

Как сообщал УНИАН, Джамаль Хашокджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что его убили, при этом заявили, что Джамаль Хашокджи погиб в результате драки. Позднее генпрокурор страны признал, что убийство было преднамеренным. 27 октября Эр-Рияд, расследующий преступление вместе с турецкими властями, заявил, что не намерен выдавать 18 человек, задержанных по делу, другим странам.

Убийство Джамаля Хашокджи, тело которого до сих пор не обнаружено, вызвало большой международный резонанс, особенно в связи с тесными связями Саудовской Аравии с США и администрацией президента Дональда Трампа.