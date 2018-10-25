В Саудовской Аравии признали, что убийство журналиста Хашогги было умышленным

К этому выводу саудовские прокуроры пришли, проанализировав доказательства турецких следователей.

В Саудовской Аравии признали, что убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Турции было преднамеренным преступлением.

Саудовский генеральный прокурор Сауд аль-Мохеб заявил, что следователи пришли к этому выводу после доказательств, представленных турецкими должностными лицами в рамках расследования убийства, сообщает AP со ссылкой на государственное саудовское новостное агенство.

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Сообщается также, что наследный принц страны принял участие в первом заседании комитета, целью которого является реструктуризация разведывательных служб королевства после убийства Джамаля Хашогги.

Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашогги, который критиковал саудовскую власть, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле в Турции.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщали, что, как подозревают, там журналиста пытали и убили.

В течение двух недель после исчезновения журналиста в Саудовской Аравии отрицали свою причастность к инциденту. 20 октября местные власти подтвердили смерть Хашогги в консульстве, однако, по их версии, журналист погиб в результате драки.