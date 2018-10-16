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Премьер Армении Пашинян объявил о своей отставке

20:27, 16 октября 2018
Мир
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Никол Пашинян / REUTERS

Как сообщает "Радио Свобода", об этом намерении он заявил накануне, 15 октября.

Такое решение имеет целью запустить процесс роспуска действующего парламента Армении - Национальной ассамблеи - и внеочередных выборов.

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На встрече с представителями парламентской фракции «Элк» Пашинян не исключил, что его кандидатуру выдвинут на эту же должность на этих выборах «с той презумпцией, что его не изберут».

Обещание подать в отставку Пашинян озвучил на акции протеста против изменения регламента Национальной ассамблеи.

По конституции Армении, досрочные выборы могут быть созваны тогда, когда премьер подаст в отставку, а парламент не сможет заменить его кем-то другим в течение двух недель.

Пашинян настаивает, что нынешние депутаты армянского парламента «не представляют армянский народ», и он получил мандат от народа на роспуск парламента 23 сентября, когда его политическая сила «Мой шаг» выиграла выборы в городской совет Еревана, набрав более 80% голосов.

Оппозиционер и лидер протестов Пашинян возглавил правительство Армении в мае этого года.

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Теги: #отставка#Армения