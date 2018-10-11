Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку

Досрочные выборы парламента Армении должны быть проведены около 9 или 10 декабря.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что он уйдет в отставку 15 октября или ранее, проложив путь к парламентским выборам.

Об этом Никол Пашинян заявил в интервью France24.

Он отметил, что выборы нового состава парламента пройдут в первой половине декабря.

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"Досрочные выборы должны быть проведены около 9 или 10 декабря, плюс-минус один день. Это будет в тот период времени, поэтому я должен буду подать в отставку до 16 октября", - рассказал Пашинян.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Пашинян был избран премьер-министром Армении. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов парламента.

Назначение лидера оппозиции Пашиняна произошло после протестов в Ереване и ряде других городов Армении которые продолжались с 13 апреля. Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Сарґсяна, который был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием полномочий Сарґсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.