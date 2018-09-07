Американские истребители F-22 перехватили российские бомбардировщики возле Аляски

В России подтвердили инцидент, заявив, что бомбардировщики выполняли «запланированные полеты над нейтральными водами».

Два американских истребителя F-22 перехватили пару российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые 6 сентября пролетели над Северным Ледовитым океаном, Беринговым и Охотским морями.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", отмечая, что Министерство обороны России 7 сентября подтвердило инцидент, заявив, что бомбардировщики выполняли «запланированные полеты над нейтральными водами», когда их сопровождали американские боевые самолеты.

Ранее представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Майкл Кучарек заявил, что инцидент произошел к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски.

По его словам, американские истребители сопровождали российские бомбардировщики до того момента, когда Ту-95 покинули опознавательную зону. Российские самолеты не вторглись в воздушное пространство США или Канады, подчеркнул представитель NORAD.

Как отмечается, это уже не первый подобный случай в этом году. В мае американские истребители перехватили у берегов Аляски два Ту-95. Похожий инцидент произошел и в апреле.

Напомним, в феврале российские бомбардировщики Ту-95 в оккупированном Крыму отработали условные пуски крылатых ракет по материковой Украине.