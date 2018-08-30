В Аризоне состоялось прощание с Маккейном: люди по несколько часов ждали в очереди (видео)

В эту пятницу гроб с телом Джона Маккейна перевезут в Вашингтон. Похороны состоятся в выходные дни.

Сотни американцев собрались в штате Аризона, чтобы проститься с сенатором Джоном Маккейном.

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Как говорится в сюжете ТСН, он умер в прошлые выходные после длительной борьбы с раком - за четыре дня до своего 82-летия.

Сенатор Маккейн прославился и как герой войны, который 5 лет провел во вьетнамском плену, и как сильный политик, который много лет проработал в парламенте и дважды баллотировался на президентских выборах. Чтобы отдать ему дань уважения, люди по несколько часов ждали в очереди.

В эту пятницу гроб с телом Джона Маккейна перевезут в Вашингтон. Похороны состоятся в выходные дни.

Как сообщал УНИАН, сенатор умер 25 августа в возрасте 81 года. Он завещал не звать на свои похороны президента Трампа, жестким оппонентом которого он был. Покойный именовал его «импульсивным» и «дезинформированным», а также критиковал Трампа за его политику в отношении Сирии, России и Китая. Трамп же называл Маккейна «некомпетентным», а во время президентской кампании публично высмеял его, сказав, что Маккейн «стал героем потому, что попал в плен».

После смерти сенатора Трамп выразил в Twitter соболезнования его семье: «Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!»

26 августа издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп запретил Белому дому обнародовать заявление, в котором высоко оцениваются героизм и жизнь Маккейна.