В США состоялась первая церемония прощания с сенатором Маккейном (фоторепортаж)

Мемориальная служба прошла в ротонде Капитолия штата Аризона в городе Финикс.

В ротонде Капитолия штата Аризона в городе Финикс прошла первая мемориальная служба, посвященная умершему сенатору Джону Маккейну.

Об этом сообщает AP.

"Члены Национальной гвардии Аризоны внесли гроб в ротонду штата. Комната была украшена флагами США и Аризоны. Жена Джона Маккейна Синди прижалась лицом к гробу мужа. Также некоторые из его детей плакали", - говорится в сообщении.

Во время службы губернатор Дуг Дуче вспоминал Маккейна как сенатора и международно известного деятеля, а также крупнейшую фигуру в истории Аризоны.

Позже, во второй половине дня, ротонда была открыта для всех желающих отдать честь сенатору. Как только завершилась служба, у здания собралась очередь из более сотни людей.

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В четверг в Финиксе пройдет открытая для публики церемония памяти с шествием через весь город. В пятницу гроб с телом Маккейна выставят в Капитолии в Вашингтоне после еще одной церемонии, посвященной достижениям сенатора. В субботу также пройдет панихида в Национальном соборе Вашингтона, где выступят, в числе прочих, экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа после продолжительной борьбы с раком. Он был известен как герой войны, критик авторитарных режимов и влиятельный друг Украины.