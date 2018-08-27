В частях российской армии у границ с Украиной созданы подразделения по борьбе с беспилотниками

30 августа в Волгоградской области пройдут тактико-специальные учения специальных мобильных групп.

В частях российской армии в Южном военном округе РФ, с территории которого осуществляется контроль за оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, созданы подразделения по борьбе с беспилотниками.

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны России.

«Специальные мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии», - говорится в сообщении.

30 августа на аэродроме Мариновка (Волгоградская область) пройдут тактико-специальные учения с такими мобильными группами. В ходе учений подразделения, куда входят специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны, будут отрабатывать обнаружение и уничтожение (или принудительную посадку) беспилотников с использованием комплексов РЭБ «Житель» и станций «Лесочек».

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Как сообщал УНИАН, в августе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Так, 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в Луганске. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивная система залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В «Леер-3», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109А «Былина» и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам «Репеллент 1».

«Все эти комплексы созданы в РФ в последние годы, а СБ-109А «Былина» - вообще должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний. Испытания эти, как видим, проводятся на территории Украины», - отметили в СЦКК.