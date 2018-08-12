Танки, артсистемы и новейшие комплексы РЭБ: на Донбассе обнаружили российскую военную технику

Вооруженные формирования РФ продолжают нарушать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по отводу вооружений.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Читайте такжеТак Москва поддерживает боевые действия – Волкер прокомментировал видео ОБСЕ с колоннами грузовиков на Донбассе (видео)

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Логическим продолжением опубликованных фактов недавнего направления на оккупированную территорию колонн военных грузовиков и другой техники с территории Российской Федерации стали новые сообщения международных наблюдателей о сосредоточении российскими вооруженными формированиями тяжелых вооружений вблизи линии разграничения», - говорится в сообщении.

Так, 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в Луганске. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивная система залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В «Леер-3», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109А «Былина» и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам «Репеллент 1».

«Все эти комплексы созданы в РФ в последние годы, а СБ-109А «Былина» - вообще должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний. Испытания эти, как видим, проводятся на территории Украины», - отметили в СЦКК.

«Представители СММ ОБСЕ также регистрируют факты, когда вооруженные формирования РФ все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты: в течение всего 9 августа имели место шесть недопусков. Поэтому в большинстве им приходится полагаться именно на беспилотные летательные аппараты, которые, в свою очередь, испытывают помехи, созданные новейшими российскими системами РЭБ. Факты такого препятствования освещаются в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ», - добавляет украинская сторона СЦКК.