New York Times: Путин украл все внимание у невесты на свадьбе в Австрии

Вызывающее появление российского президента на вечеринке получило неоднозначные оценки в политических кругах.

Президент России Владимир Путин всегда демонстрировал мастерство в игре перед камерами, как тогда, когда он полуголый позировал верхом на лошади, ездил на мотоцикле с байкерами или танцевал с татарами.

В воскресенье это его умение снова было на показ. На этот раз российский автократ сделал короткую остановку в Штирии, появившись на свадьбе министра иностранных дел Австрии. После этого он отправился на сложные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что Путин гулял на свадьбе только час и 20 минут. Однако, этого хватило, чтобы устроить шум в альпийской стране и за ее пределами. Далеко не все комментарии были положительными. Оппозиционные политики и лидеры Украины говорили, что присутствие российского президента на свадьбе вредит австрийской внешней политике, ведь Вена как раз председательствует в Евросоюзе.

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«Как страна, которая председательствует сейчас в ЕС, может выполнить требование строить мосты и выступать честным брокером, если ее министр иностранных дел и канцлер так очевидно занимают одну сторону?» - подчеркнул парламентский лидер «Социалистической партии Австрии» Андреас Шайдер.

Еще до того, как Кремль подтвердил, что Путин поедет на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, она уже приобрела окраску политического события. Ведь кроме российского автократа среди приглашенных гостей был также канцлер страны Себастьян Курц, лидер право-радикальной «Партии свободы" Ханс-Кристиан Штрахе и другие члены правительства. Министерство Кнайсль объявило, что вечеринка была «частным» делом и никак не повлияет на внешнеполитический курс страны.

Кнайсль была выдвинута на должность министра иностранных дел после того, как «Партия свободы» вступила в правящую коалицию в декабре. Перед тем Штрахе и его лидеры националистической силы ездили в Москву, где они подписали соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» Путина. Австрийские националисты неоднократно призывали отменить санкции против России, которые Евросоюз ввел в ответ на российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма в 2014 году.

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«Я обычно не комментирую высшее общество, но если австрийский министр иностранных дел вынуждена оправдываться и уверять, что ее курс во внешней политике не изменится из-за этого «частного» визита, тогда вещи приобретают интересную новую форму, которая заставляет печальную улыбку появиться на моем лице», - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Издание напоминает, что в этом году Австрия отказалась присоединиться к другим странам Запада в реакции на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Вена не выдворил российских дипломатов, сославшись на свой нейтралитет.

В субботу на свадьбе к Путину было приковано наибольшее внимание, хотя он был лишь одним из 100 гостей на церемонии. Согласно местным традициям, невеста была одета в дирндль. Путин в подарок привез с собой целый хор «казаков», которые спели на свадьбе. Кроме того, российский автократ подписал табличку «только что женаты» на белом Volkswagen Beetle, который принадлежал молодоженам.