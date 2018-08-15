Путин будет гостем на свадьбе главы МИД Австрии

Свадьбу Путин посетит по дороге в Берлин, где он встретится с Меркель.

Президент РФ Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Это подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

"Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал Песков.

В свою очередь помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что во время визита Путина в Вену министр иностранных дел "пригласила президента", в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность. "Мы заедем и поздравим", - сказал Ушаков.

Церемония бракосочетания пройдет на юге земли Штирия среди виноградников в субботу, 18 августа. Изначально бракосочетание планировалось провести в общине Гамлиц, однако впоследствии место проведения мероприятия решено было перенести.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель примет президента России Владимира Путина. На встрече Меркель и Путин обсудят войну в Сирии, конфликт на Донбассе, а также вопросы в сфере энергетики.