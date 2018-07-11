В Польше вблизи населенных домов упал вертолет, есть жертвы

17:56, 11 июля 2018
Мир
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В Польше разбился вертолет, погибли два человека / фото TVN 24

Как сообщает TVN24 со ссылкой на спасателей, в результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

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Причины аварии пока неизвестны. Также неизвестно точное количество пассажиров, которые находились в вертолете. По данным спасателей, в транспорте находилось как минимум трое, однако, в соответствии с документацией рейса, пассажиров было четверо, точное количество сейчас выясняют.

Пострадавшего, который выжил, доставили в Университетскую клиническую больницу в городе Ополе. Его ввели в состояние медикаментозной комы.

Обломки машины лежат в поле возле домов. Вертолет разбился в нескольких десятках метров от дороги, которая проходит через населенный пункт.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в окрестностях города Паслек Варминско-Мазурского воеводства Польши разбился боевой истребитель Миг-29, пилот погиб.

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Теги: #Польша#упал вертолет