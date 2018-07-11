В Польше вблизи населенных домов упал вертолет, есть жертвы

В результате аварии два человека погибли, еще один получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

Вблизи населенного пункта Домецко в Польше разбился небольшой вертолет.

Как сообщает TVN24 со ссылкой на спасателей, в результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

Читайте такжеВ США рухнул медицинский вертолет с критическим пациентом на борту (фото)

Причины аварии пока неизвестны. Также неизвестно точное количество пассажиров, которые находились в вертолете. По данным спасателей, в транспорте находилось как минимум трое, однако, в соответствии с документацией рейса, пассажиров было четверо, точное количество сейчас выясняют.

Пострадавшего, который выжил, доставили в Университетскую клиническую больницу в городе Ополе. Его ввели в состояние медикаментозной комы.

Обломки машины лежат в поле возле домов. Вертолет разбился в нескольких десятках метров от дороги, которая проходит через населенный пункт.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в окрестностях города Паслек Варминско-Мазурского воеводства Польши разбился боевой истребитель Миг-29, пилот погиб.