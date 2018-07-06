Упал в 500 метрах от домов: в Польше разбился истребитель Миг-29, пилот погиб

Пилот успел катапультироваться, но не выжил.

В окрестностях города Паслек Варминско-Мазурского воеводства Польши разбился боевой истребитель Миг-29.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши, событие произошло 6 июля в 2.57 по киевскому времени.

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"Пилот катапультировался в окрестностях города Сакувко (18 км от Мальборка). Обломки самолета найдены на расстоянии приблизительно полукилометра от домов. После 2.30 (3.30 по киевскому времени - УНИАН) врач скорой помощи подтвердил смерть пилота", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия расследует Комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной гражданской авиации.

Семье погибшего сообщили об аварии, им обеспечена психологическая помощь.

Погибший пилот имел более 850 летных часов в воздухе, в том числе более 600 часов на Миг-29, на котором он выполнял боевые дежурства. Он неоднократно принимал участие в национальных и международных учениях.

Как сообщал УНИАН, 9 июня в Польше разбился украинский легкомоторный самолет, пострадали трое людей.