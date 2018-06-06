НАТО создаст новые командные центры в США и Европе

По словам генсека Альянса, новые командные структуры разместят в американском Норфолке и немецком Ульме.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что ожидает от стран-членов Альянса согласования на создание новых командных структур на территории США и Германии с целью управления перемещением сил в Атлантике и Европе.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте Альянса.

По его словам, в ближайшие два дня министры обороны стран-членов НАТО проведут подготовительные мероприятия для предстоящего саммита лидеров государств и правительств НАТО, который состоится в июле в Брюсселе.

"Я ожидаю, что министры согласятся на усиление нашей Структуры командования на более чем на 1,2 тыс. человек личного состава", - подчеркнул Столтенберг.

"Я также ожидаю, что мы согласуем, что наше новое Объединенное командование силами в Атлантике будет базироваться в Норфолке в Соединенных Штатах, а наше новое командования по логистике будет базироваться в Ульме в Германии", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что структуры станут ключевыми для перемещения сил через Атлантику и в пределах Европы, когда это будет необходимо и оперативно.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки стремятся добиться от стран-членов Организации североатлантического договора (НАТО) согласования нового плана по увеличению сил с целью сдерживания действий Российской Федерации на восточных границах Альянса.