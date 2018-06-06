США давят на европейских союзников насчет увеличения сил сдерживания РФ – Reuters

В США считают, что новые силы должны быть готовы в течение 30 дней переходить в состояние полной боевой готовности.

Соединенные Штаты Америки стремятся добиться от стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) согласования нового плана по увеличению сил с целью сдерживания действий Российской Федерации на восточных рубежах Альянса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники среди дипломатов и чиновников.

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"Соединенные Штаты давят на своих европейских союзников с целью увеличения батальонов НАТО, готовых к боевым действиям кораблей и самолетов", - говорится в сообщении со ссылкой на чиновников. Эти новые шаги призваны укрепить подход сдерживания НАТО любого возможного российского нападения.

В частности, секретарь департамента обороны США Джеймс Мэттис хочет достичь широкой поддержки этого плана на встрече министров обороны стран - членов НАТО в Брюсселе в четверг, что создаст основу для принятия плана лидерами стран Альянса на саммите в июле.

Этот план получил название "30-30-30-30". Он предусматривает, что Альянс должен иметь 30 наземных батальонов, 30 эскадрилий воздушных истребителей и 30 лодок, которые будут в течение 30 дней приведены в состояние боевой готовности.

Издание отмечает, что пока речь не шла о конкретной численности войск или установленном сроке для начала этой стратегии. Численность батальонов в НАТО может составлять от 600 до тысячи военнослужащих.

При этом отмечается, что это предложение станет вызовом для европейских правительств, которые подверглись критике от президента США Дональда Трампа за сокращение военных расходов на оборону после "холодной войны".

"Мы имеем противника (Россию), который может быстро переместиться в Балтику или Польшу во время нападения по суше", - сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО, знакомый с планом США.

"Мы не можем позволить себе роскошь, чтобы на мобилизацию шли месяцы", - сказал он.