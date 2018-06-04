В Литве начались масштабные военные учения НАТО

В ходе учений планируется отработать взаимодействие наземных и воздушных сил.

Около 18 тысяч военнослужащих из 19 стран примут участие в военных учениях НАТО Saber Strike ("Удар сабли") под руководством США, которые начались в воскресенье, 3 июня, с торжественной церемонии в Вильнюсе.

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Учения проводятся ежегодно с 2010 года, передает dw.com. В них примут участия батальоны НАТО под управлением США, Германии, Великобритании и Канады, размещенные в странах Балтии и Польши.

"Они (батальоны НАТО - Ред.) будут специально проверены во время Saber Strike, это продемонстрирует сплоченность альянса", - заявил в Вильнюсе бригадный генерал армии США Ричард Коффман.

Отработать собираются взаимодействие наземных и воздушных сил, чтобы обеспечить "необходимое присутствие там, где в нем будут нуждаться", заявил генерал.

Ранее УНИАН сообщал, что через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков.