США перебрасывают в Восточную Европу тысячи танков

Передислокация техники осуществляется в рамках уже давно идущей операции "Атлантическая решимость".

Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков.

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Об этом сообщил начальник штаба американского военного контингента в Европе бригадный генерал Кай Роршнайдер в четверг, 24 мая, в Лейпциге, передает DW.com.

Около 2000 машин направляются на учения НАТО в страны Балтии. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.

Передислокация техники осуществляется в рамках уже давно идущей операции "Атлантическая решимость" ("Atlantic Resolve"), с помощью которой армия США желает усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.