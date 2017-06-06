Под боком у России проходят учения НАТО (фоторепортаж)

В Латвии проходят международные учения НАТО Saber Strike, в которых принимают участие более двух тысяч военнослужащих из восьми стран. Они продлятся до 15 июня.

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Объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе являются ежегодными. В этом году в них примут участие военнослужащие из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

НАТО регулярно проводит на территории стран Балтии военные учения. Согласно опубликованному на сайте Альянса плану, в 2017 году на территории балтийских стран пройдут не менее 16 международных и национальных учений.