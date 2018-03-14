Американский сенатор призвал Трампа признать Россию страной-спонсором терроризма

Сенатор Роберт Менендес призвал Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и друзей США по всему миру.

США должны внести Россию в список стран-спонсоров терроризма и ужесточить санкции в отношении Москвы из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил Роберт Менендес, демократ, входящий в комитет по международным отношениям Сената США.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Washington Examiner.

"Администрация Трампа назвала Северную Корею страной-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына", - заявил Менендес. Он отметил, что Белый дом "должен рассмотреть, должно ли это определение применяться к России".

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Помимо КНДР, США ранее наделили подобным статусом Иран, Сирию и Судан. Решение о внесении какого-либо государства в этот список принимает Госдепартамент, который должен прийти к заключению, что "правительство этой страны неоднократно обеспечивало поддержку актам международного терроризма", объясняет NPR.

В отношении этих государств также вводятся запрет на экспорт и продажу оружия, запрет на предоставление экономической помощи, а также ограничения на экспорт некоторых товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

"Я еще раз призываю администрацию Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и наших друзей по всему миру. США и многие союзник Великобритании должны быть готовыми поддержать ее после этой дерзкой атаки", - отметил Менендес.

Как сообщал УНИАН, британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.