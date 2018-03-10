Экс-шпиона Скрипаля и его дочь могли отравить в их доме - СМИ (видео)

Полиция и службы безопасности будут изучать, как именно было использовано нервно-паралитическое вещество.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Издание отмечает, что сотрудник полиции Ник Бейли, который также находится в критическом состоянии в больнице, "пострадал после того, как посетил дом Скрипаля в Солсбери".

Газета пишет, что Ник Бейли был одним из первых полицейских, посетивший дом Скрипаля через несколько часов после того, как бывший сотрудник ГРУ и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии.

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Издание пишет, что информация об отравлении Бейли в доме Скрипаля может означать, что и экс-офицер ГРУ со своей дочерью, вероятно, были отравлены в собственном доме, а не в результате нападения на улице, как предполагалось ранее.

Полиция и службы безопасности будут изучать, как именно было использовано нервно-паралитическое вещество. Отмечается, что вещество "наиболее токсично, если использовать аэрозоль, причем эффект от этого незамедлителен".

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Справка УНИАН. Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.