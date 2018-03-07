США ввели санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына химоружием

Новые ограничительные меры дополняют уже действующие санкции, которые США ввели ранее, чтобы пресечь незаконные действия Пхеньяна.

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении КНДР за убийство брата северокорейского лидера Ким Чен Нама с помощью химоружия.

Об говорится в заявлении Государственного департамента США.

"22 февраля США пришли к выводу в соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбе с биологическим оружием от 1991 года, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура", - говорится в заявлении.

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Новые ограничительные меры дополняют уже действующие санкции, которые США ввели ранее, чтобы пресечь незаконные действия Пхеньяна. Они вступили в силу с 5 марта 2018 года.

"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства", - отмечается в заявлении.

В США назвали этот инцидент "публичным проявлением неуважения к нормам против применения химического оружия, что еще раз демонстрирует "безрассудный характер" Северной Кореи.

"Мы не можем позволить себе терпеть северокорейскую программу оружия массового уничтожения любого вида", - добавили в Госдепе.

On February 22, the United States determined under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991 that the Government of #NorthKorea used the chemical warfare agent VX to assassinate Kim Jong Nam, in the Kuala Lumpur airport. pic.twitter.com/sxsjeUxTFJ — Heather Nauert (@statedeptspox) March 7, 2018

Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По данным полиции Малайзии, две девушки облили мужчину нервно-паралитическим ядовитым веществом VX, и в течение 20 минут он скончался.