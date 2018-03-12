Ультиматум для Москвы: Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля

Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Об этом сообщает ВВС. По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

Мэй сообщила, что посол России в Великобритании был вызван для разъяснений о происхождении использованного при отравлении вещества - является это результатом "прямых действий" российского государства" или результатом утраты контроля над запасами подобных веществ.

Министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил послу, что Москва должна предоставить все данные о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия к концу вторника.

Она сказала, что Великобритания затем рассмотрит ответ, прежде чем принять решение о том, какие меры предпринять однако, если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием Российским государством силы на территории Великобритании.

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Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. 9 марта газета Financial Times сообщила, что Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России. Хотя интерес к нему как к оперативному источнику информации быстро исчез, Скрипаля в течение определенного ограниченного периода времени использовали для обсуждения возможностей российской разведки. Информаторы издания не исключили, что именно это и могло стать причиной покушения на Скрипаля.

Как сообщал УНИАН, глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

10 марта министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что следствие установило более 200 свидетелей и собрало более 240 доказательств в деле об отравлении Скрипаля и его дочери. Она также сообщила, что жертвы находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.