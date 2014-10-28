Рейтинг Путина падает, поскольку посткрымскую эйфорию вытесняют экономические проблемы - эксперты

К такому мнению приходят российские эксперты, мнение которых публикует издание Gazeta.ru.

В частности, директор Центра политологических исследований Финансового университет Павел Салин считает, что коррекция рейтинга Путина вниз становится трендом.

«Причины самые прозрачные: с самого начала все эксперты говорили о посткрымской эйфории, в результате которой рейтинг Путина поднялся до исторического максимума, но вечно держать население в мобилизованном состоянии нельзя. Посткрымская эйфория с начала сентября начала испаряться, мобилизующий эффект держался чуть менее полугода», - сказал Салин.

По его словам, сейчас люди столкнулись с тем, что в «Новороссии» власть не может предъявить триумфальных достижений, которые она предъявила в Крыму. В тоже время, тема «Новороссии» для подавляющего большинства населения, которое столкнулось с продуктовой инфляцией, уходит на задний план.

«Пока ухудшение экономической ситуации на рейтинг серьезно не влияет, потому что запас прочности политической системы больше, чем запас прочности экономической системы. Между падением уровня жизни населения, который уже наблюдается, и тем, когда население начнет предъявлять претензии власти, в том числе и Путину, будет определенный лаг - от года до двух лет», - сказал Салин.

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Кроме этого, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов отмечает, что в обществе смягчается напряженность по поводу ситуации в Украине, это препятствует дальнейшему сплочению общества вокруг высшего руководства.

«Нужно понимать, что это сплочение лично к Путину не имело никакого отношения - просто Украина была представлена в российской пропаганде как внешний враг, перед внешним врагом любое общество сплачивается. В данном случае Путин выступал просто как символ национального единства», - сказал Голосов.

По его мнению, сейчас это восприятие внешнего врага несколько снизилось, но с другой стороны, происходит ощущение экономического положения: падение национальной валюты, жизненные стандарты ощутимо снижаются, что сказывается на социальном самочувствии. Какая-то часть населения начинает проецировать ухудшение своего положение на отношение к властям, подчеркнул он.

Эксперт считает, что сложилась парадоксальная ситуация: чем больше будет эскалация в Украине, тем хуже будет положение в экономике страны, и когда эти два фактора начнут уравновешивать друг друга – не ясно.

«Сейчас, по моим субъективным ощущениям, дальнейшая эскалация украинской ситуации скорее в интересах властей. Бесконечно это продолжаться не будет, в какой-то момент для большей части граждан экономические соображения станут важнее», - сказал Голосов.

В тоже время, политолог Станислав Белковский считает, что прямой причинно-следственной связи между падением рубля и рейтингом правителя в России нет вообще. Если появится какое-то событие, которое будет трактоваться как победа, рейтинг снова подскочит, считает он.

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«Важно понимать, что чем более закрытым становится российское общество, тем менее искренними становятся россияне в ответах на вопросы социологов. Поэтому очень трудно понять, какая часть респондентов поддерживает Путина, а какая не поддерживает. В любом случае, пока он является единственным безальтернативным легитимным царем, его рейтинг всегда будет достаточен для удержания власти», - сказал Белковский.

Согласно результатам сентябрьского исследования «Левада-центра», доля тех россиян, кто готов проголосовать за Путина на президентских выборах, впервые с начала года прекратила расти. Однако электоральный рейтинг действующего президента по-прежнему сохраняет высокий уровень - 83% респондентов, которые стали бы голосовать, проголосовали бы за Путина.