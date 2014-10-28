Рейтинг Путина резко упал с начала года – исследование

Это следует из исследования социологов «Левада-центра».

В августе 2014 года рейтинг Путина достиг пика — 57%, но уже через месяц, в сентябре, этот показатель опустился до 49%. Это примерно соответствует апрельским рейтингам. Для сравнения в январе 2014 года, то есть до смены власти в Украине, рейтинг Владимир Путина составлял 29%.

«Средняя оценка деятельности Владимира Путина на посту президента (по шкале от «1» – самая низкая до «10» – самая высокая) достигла значения – 7,33, что выше того, что наблюдалось в последние пять лет, но ниже значения в 2008 году – 7,49, когда был зафиксирован исторический максимум поддержки Путина», - сказано в отчете.

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Стоит отметить, что это рейтинги из расчета «от всех», включая неопределившихся. В перерасчете на тех, кто точно определился с выбором, рейтинг Путина снизился лишь с 87% до 81%.

Сильно сократилось и число тех, кто определился: в августе таких было ровно две трети, к сентябрю их стало уже 59%. Для сравнения в январе показатель составлял 45%.

Также интересно, что 17% россиян просто не видят хорошей замены Путину.