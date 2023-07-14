На очередном заседании Ставки также стало известно, что угроза вторжения из Беларуси - отсутствует.

Сегодня состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Его участники в частности обсудили наращивание объемов собственного производства и ремонта вооружения, в частности беспилотников.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на очередном заседании Ставки заслушали доклады главнокомандующего и командующих относительно ситуации на фронте, продвижения и обороны украинских войск.

Кроме того, министр обороны доложил о новых пакетах военной помощи, а вице-премьер - об улучшении логистики поставок.

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"Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта", - добавил Зеленский.

Кроме того, на заседании обсудили защиту атомных станций и северной границы, а также результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.

"С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси - отсутствует. Доклад начальника ГУР МО Буданова", - отметил президент.

Производство собственного вооружения в Украине

Как сообщал УНИАН, в течение последних месяцев Украина значительно увеличила производство собственного вооружения и боеприпасов. В частности, речь идет о производстве снарядов для артиллерии и минометов.

Кроме того, с конвейеров уже начали сходить украинские противотанковые комплексы "Стугна-П".

В будущем Украина планирует наращивание производства беспилотников и бронированной техники.

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