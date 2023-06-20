На парижском авиасалоне замминистра Украины общался, в частности, с производителями дронов, от крупных международных оборонных фирм до мелких поставщиков.

Украина ведет переговоры с западными производителями оружия об увеличении производства вооружений, в том числе беспилотников, и может подписать контракты в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра стратегических отраслей Украины Сергея Боева. По его словам, Киев ведет переговоры с производителями из Германии, Италии, Франции и стран Восточной Европы о производстве ими оружия в самой Украине.

Как отмечает издание, с момента полномасштабного вторжения России в прошлом году Украина изо всех сил пытается обеспечить себя вооружением - от боеприпасов до ракетных установок и ракет. Украина уже получила поддержку от таких стран, как США, Германия и Великобритания.

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"Мы ведем с ними очень подробные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны соглашения", - сказал Боев агентству Reuters в кулуарах Парижского авиасалона.

Как отмечает издание, поощряя иностранные оборонные фирмы производить оружие в Украине, Киев мог бы более эффективно удовлетворять свои собственные потребности в вооружениях, а также развивать свою оборонную промышленность, что позволит создать рабочие места для украинцев.

"Для сдерживания агрессии в будущем потребуется сильная оборонная промышленность Украины, сильные украинские вооруженные силы. Вот почему мы считаем, что международные партнеры, приезжающие в Украину, налаживают производство и делают Украину частью системы безопасности свободного мира", - сказал Боев.

На парижском авиасалоне Боев общался, в частности, с производителями дронов, от крупных международных оборонных фирм до мелких поставщиков. Он отказался сообщить, с представителями каких именно компаний он встречался.

"Мы обсуждаем разные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что готовы прийти и инвестировать и производить беспилотники", - сказал он.

Переговоры об изготовлении дронов могут занять больше времени, но Боев сказал, что производство в Украине может стать эффективным способом извлечь выгоду из существующего опыта страны в области беспилотников и создать рабочие места в стране.

Высокопоставленный источник в европейской оборонной промышленности сказал Reuters, что европейские правила и стандарты, касающиеся испытаний беспилотников, могут затруднить получение компаниями согласия на производство и испытания беспилотников в Украине.

Но Боев надеется, что Украина сможет привлечь иностранных производителей дронов, и сказал, что правительство может предложить существенную поддержку. "Мы думаем, что дело просто в том, чтобы что-то сделать", - сказал он.

Производство оружия в Украине - новости

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна работает с британской оборонной компанией BAE Systems над созданием украинской базы для производства и ремонта оружия, от танков до артиллерии.

Турецкая оборонная компания Baykar заявила в конце прошлого года, что планирует завершить строительство завода в Украине через два года. Baykar объявил о планах строительства завода незадолго до вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

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