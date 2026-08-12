Силы обороны вернули под свой контроль 26 населенных пунктов в трех областях, – Драпатый

В частности, за последнюю неделю было освобождено 15 квадратных километров украинской территории.

С 29 января по август 2026 года Силы обороны освободили 26 населенных пунктов на Александровском направлении. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

По словам Главнокомандующего, в ходе первого этапа этой операции украинские защитники освободили около 450 квадратных километров украинской территории. А во время второго этапа, который начался 5 мая и фактически продолжается по состоянию на август, Силы обороны освободили или восстановили контроль над 490 квадратными километрами украинской территории.

"На втором этапе освобождено 12 населенных пунктов: 8 – в Днепропетровской области, 4 – в Запорожской области. Проведен поиск и уничтожен противник, проникший в тыловую полосу еще на 300 километров", – добавил Драпатый.

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Он также заявил, что в целом в ходе двух этапов украинской наступательной кампании украинскими защитниками были освобождены или восстановлены контроль над 745 квадратными километрами.

"Всего освобождено и восстановлен контроль над 26 населенными пунктами нашей страны. За последнюю неделю десантно-штурмовые войска в составе четырёх бригад и двух штурмовых полков восстановили контроль над примерно 15 квадратными километрами на нашей территории", – отметил Драпатый.

Обновлено. Позже Владимир Зеленский обнародовал названия населённых пунктов, которые были освобождены Силами обороны Украины.

"Березовое, Воскресенка, Грушевское, Запорожское, Зелёный Гай, Зирка, Злагода, Калиновское, Красногорское, Малиевка, Мирное, Новогеоргиевка, Новогригорьевка, Новониколаевка, Новохатское, Александроград, Поддубное, Приволье, Привольное, Рыбное, Сичневое, Степное, Терновое, Толстой, Цегельное, Ялта – территория трёх областей, 26 населённых пунктов освобождены благодаря активным действиям наших воинов. ДШВ ВСУ, штурмовые и другие задействованные подразделения. Спасибо за результат, воины! Продолжаем наши активные действия и готовим новые шаги", – написал глава государства.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что российские оккупанты хотят возобновить использование бронетехники на фронте. Для этого враг использует систему защиты "Арена-М", которая должна противодействовать украинским БПЛА на линии боевого соприкосновения.

Между тем в РФ заявили о якобы захвате населенного пункта Щербаковка в Харьковской области. Однако в украинском ЦПД заявили, что этого села не существует с 1997 года из-за того, что в нем не осталось ни одного жителя. Подобные заявления в службе назвали очередной дезинформацией со стороны врага.

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