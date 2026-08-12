В Турции разбился истребитель F-16: какова судьба пилота (видео)

Пилот успел катапультироваться до падения истребителя. Причины крушения F-16 в Турции в настоящее время выясняются.

В турецкой провинции Ялова разбился истребитель F-16. Пилот успел катапультироваться и остался жив, пишет CNN со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что самолет потерпел крушение во время выполнения учебного задания.

"Один из наших самолетов F-16 разбился во время учебного полета в Ялове. Наш пилот катапультировался и выжил", – говорится в заявлении ведомства.

Видео дня

Причины падения истребителя пока неизвестны. В Минобороны Турции заявили, что обстоятельства аварии установят после детального расследования.

Тем временем в сети появляются кадры с места падения. На видео виден момент падения истребителя на землю. В результате удара F-16 мгновенно взорвался.

Другие инциденты в Турции

Напомним, в конце зимы этого года в Турции боевой самолет F-16 упал на автомобильную трассу, вызвав масштабный пожар.

По данным ведомства, самолет около 1:00 ночи по местному времени взлетел с главной авиабазы в Баликесире. После взлета связь с бортом была потеряна. К сожалению, пилот погиб. Причину аварии устанавливает специальная комиссия по расследованию авиакатастроф.

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