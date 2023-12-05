Дроны стали слишком важным элементом войны, поэтому их совершенствованию сейчас уделяют много внимания.

В России заявили, что смогли создать и уже даже опробовали аппаратный комплекс распознавания "свой-чужой" для беспилотных летательных аппаратов, и теперь готовятся к запуску его в серию. Насколько это соответствует действительности, еще предстоит выяснить, пишет Defense Express.

Как утверждает российская корпорация "Ростех", речь идет о "малогабаритном устройстве" массой 150 граммов, которым можно комплектовать "широкую линейку" беспилотников. Россияне уверяют, что устройство будет потреблять минимум электроэнергии, поэтому подойдет даже для самых простых дронов.

В теории установка системы "свой-чужой" на дроны позволит расчетам противовоздушной обороны и истребительной авиации сразу идентифицировать воздушную цель как российский дрон. Это спасет его от так называемого "дружественного огня". Заявленная дальность действия системы - до 100 км при максимальной высоте до 5 км.

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Анализируя эти заявления агрессора, Defense Express отмечает, что разработка еще находится на стадии тестирований и заявлений, поэтому является большим вопросом, насколько она будет пригодной для использования на практике.

"Также стоит отметить, что поскольку дроны сегодня — это фактически расходный материал, то и поставка систем "свой-чужой" к ним должна быть налажена в не меньших масштабах, чтобы такая система действительно была эффективна комплексно", – отмечает издание.

Война дронов в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в декабре поставки беспилотников для нужд ВСУ вырастут в несколько раз по сравнению с ноябрем. Такое обещание дают в Министерстве обороны. В ведомстве утверждают, что значительно увеличили финансирование этого направления.

Также мы рассказывали, что в уничтожении вражеских дронов лучше всего себя показали немецкие зенитные комплексы Gepard.

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