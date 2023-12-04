Термобарический "Шахед" значительно опаснее обычной версии с фугасной боеголовкой.

В Украине впервые подтверждено использование россиянами дронов-камикадзе Shahed-136 с термобарической боевой частью. Это создает новую значительно большую опасность от такого оружия, пишет портал Defense Express.

Издание отмечает, термобарический тип заряда имеет совсем другой принцип действия, чем обычная взрывчатка. И главная опасность здесь не в площади поражения, а в невозможности скрыться от взрыва в зоне поражения

"Во время детонации термобарического боеприпаса образуется ударная волна, по которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. Эта смесь взаимодействует с воздухом и сама с собой и образуется "облако" с температурой 2400-2600 °C, которое "живет" около одной секунды. Это "облако", в отличие от ударной волны от фугасного боэприпаса, "растекаясь" заполняет весь объем. То есть от нее невозможно спрятаться за углом", – отмечает издание.

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Кроме высокой температуры людям в зоне поражения также угрожает и мощная ударная волна, которая травмирует легкие и слуховой аппарат. Именно из-за этого "Шахед", оснащенный термобарическим зарядом, представляет повышенную опасность для людей.

Россияне модернизируют "Шахеды"

Как писал УНИАН, сегодня в Сети опубликовали фото боевой части модернизированного "Шахеда" с термобарическим зарядом. Именно таким типом оружия, например, является российская огнеметная система "Солнцепек", предназначенная для уничтожения живой силы внутри фортификационных укреплений.

Также мы рассказывали, что с недавних пор россияне начали красить "Шахеды" в черный цвет и покрывать их карбоном, чтобы затруднить их обнаружение зенитными группами.

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