Захватчики массированными атаками пытаются истощить украинскую ПВО.

Российская Федерация регулярно атакует украинскую территорию дронами-камикадзе. Лучше всего себя в их сбитии показала ЗРК Gepard.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью "РБК-Украина". Он добавил, что враг запускает большое количество БПЛА и у каждого из них всегда есть своя цель. В частности, враг направляет дроны на какой-то военный, инфраструктурный, стратегический объект. Не исключением была и массированная атака на столицу 25 ноября.

"Таких объектов в Киеве, которые они бы хотели поразить, полно. Во-вторых, они заставили нас для отражения этого удара потратить определенный запас зенитных управляемых ракет. Это уже вторая, побочная цель - истощение нашей ПВО", - отметил спикер.

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По словам Игната, 40% БПЛА сбили мобильные огневые группы зенитками, стрелковым оружием, что-то сбили Gepard, Crotale, а что-то мог сбить истребитель.

"Но для остальных пришлось применять мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, поэтому цель истощения у россиян тоже есть. Поэтому надо наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодня лучше в этом себя показывает Gepard - это по соотношению затрат и эффективности. Но и он имеет ограниченный радиус действия - 4,5 километра для сбития наземными снарядами", - добавил представитель ВС ВСУ.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше таких комплексов и их аналогов.

Война в Украине - силы ПВО

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что на территории Украины работают различные комплексы противовоздушной обороны западного образца, в частности NASAMS, IRIS-T, Patriot. Лучшей, по его словам, является немецкая IRIS-T.

В ноябре стало известно, что Украина получит еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot от Германии. В Германии закончила обучение на Патриоте еще одна группа украинских военных.

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